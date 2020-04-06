Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии предположила, когда отступит коронавирус

COVID-19 не столь опасен, как слухи о нем, сказала главврач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак в интервью РБК-Уфа.







В настоящий момент неизвестно, когда будет пик и эпидемия пойдет на спад. Однако эта группа вирусов сезонная, поэтому можно предположить, что в мае коронавирус отступит.

«Что неизвестно, так это какой эпидпроцесс пойдёт при развитии его территориально. Поэтому нужно соблюдать требования медиков».