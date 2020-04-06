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Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии предположила, когда отступит коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии предположила, когда отступит коронавирус

COVID-19 не столь опасен, как слухи о нем, сказала главврач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак в интервью РБК-Уфа.



В настоящий момент неизвестно, когда будет пик и эпидемия пойдет на спад. Однако эта группа вирусов сезонная, поэтому можно предположить, что в мае коронавирус отступит.

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Анна Казак подтвердила, что есть целая группа коронавирусов, которая уже давно известно. Единственное — нынешний штамм новый и еще не изучен до конца и поражает главным образом пожилых людей.

Анна Казак, Центр гигиены и эпидемиологии в РБ.:
«Что неизвестно, так это какой эпидпроцесс пойдёт при развитии его территориально. Поэтому нужно соблюдать требования медиков».
По ее словам, в регионе вирус только начал распространяться, поскольку он передается воздушно-капельным путем, а это самый быстрый путь заражения. По этой причине важно соблюдать социальную дистанцию и соблюдать правила гигиены.

Напомним, на брифинге в Минздраве РБ по вопросам коронавирусной инфекции жителям Башкирии рассказали, хватает ли тест-систем на коронавирус

Источник: news102.ru
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