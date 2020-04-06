Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии предположила, когда отступит коронавирус

Анна Казак подтвердила, что есть целая группа коронавирусов, которая уже давно известно. Единственное — нынешний штамм новый и еще не изучен до конца и поражает главным образом пожилых людей.
Анна Казак, Центр гигиены и эпидемиологии в РБ.:
«Что неизвестно, так это какой эпидпроцесс пойдёт при развитии его территориально. Поэтому нужно соблюдать требования медиков».
По ее словам, в регионе вирус только начал распространяться, поскольку он передается воздушно-капельным путем, а это самый быстрый путь заражения. По этой причине важно соблюдать социальную дистанцию и соблюдать правила гигиены.