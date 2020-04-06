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Режим жесткой самоизоляции в Башкирии продлили на неделю

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Режим жесткой самоизоляции в Башкирии продлили на неделю

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказал о продлении режима самоизоляции в республике еще на одну неделю.



«Наша позиция будет строится следующим образом – мы продляем режим самоизоляции. По показаниям, две недели – это очень важный срок. В четверг на ВКС мы определим, что дальше делаем», - рассказал он. «Мы также продолжим наши профилактические мероприятия, мероприятия вместе с правоохранительными органами и теми структурами, которых я своим решением наделил правом привлекать к административной ответственности. Я всех прошу держать режим самоизоляции».

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Напомним, что на данный момент из стационара с полным выздоровлением от коронавируса выписали четверо пациентов. 

Добавим, число инфицированных в республике достигло 10 человек. Первыми зараженными коронавирусом оказались сестры из Дюртюлей, которые рассказали о своем самочувствии. Третий пациент – 51-летний мужчина, который приехал из Москвы, четвертый заболевший – несовершеннолетний ребенок. Пятый инфицированный – студент, вернувшийся из Франции и заразивший сестру. Седьмой и восьмой случаи зафиксированы в Кумертау.

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Источник: gorobzor.ru
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