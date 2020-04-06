Сдать бесплатный анализ на коронавирус смогут все жители Башкирии

Во время брифинга, посвященного коронавируса, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что с этой недели, то есть с 6 апреля, все жители республики могут сдать анализ на коронавирус.







Это связано с появлением новых зарегистрированных тест-систем. Эта процедура будет проводиться для жителей Башкирии бесплатно. Однако специалисты предупредили, что на такой риск нужно решаться обдуманно.

«Здесь надо осторожно взвешивать риски. Просто так на фоне полного здоровья - смысла нет. Потому что риски перевешивают – прийти в поликлинику, оказаться в массе народа, риски при заборе материала. Просто так, ради интереса идти и узнавать, есть ли вирус или нет, не стоит», — сообщила главный врач Центра гигиены и эпедимиологии Башкирии Анна Казак.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram