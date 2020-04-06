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Стала известна стоимость одного домашнего тестирования на коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Стала известна стоимость одного домашнего тестирования на коронавирус

Стоимость тестирования на коронавирусную инфекцию, известную всем как COVID-19, специалисты оценивают в 2 тыс. рублей, о чем сообщил Центр диагностики Роспотребнадзора (CMD).



Ранее ведомство объявило, что с 6 апреля можно будет проводить исследование на наличие инфекции, не покидая дома и без назначения врача.

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Как объясняют специалисты, процедура взятия анализа будет проводиться на дому. К тому же, практически бесконтактным методом. Представитель выездной службы доставит диагностический набор желающему, но при этом не будет собирать биоматериал, а только проинструктирует заказчика, как правильно взять мазок из ротоглотки. Процедура несложная. После того, как исследуемый передаст мазок, его уберут в контейнер и отвезут на анализ. Результаты будут готовы через 1-2 дня, их вышлют по электронной почте, сообщает «РГ».

Роспотребнадзор уточняет, что тестирование возможно для всех желающих. Но есть ряд ограничений: отсутствие симптомов простудных заболеваний и контактов с зараженными коронавирусом.

Исследование не проводится анонимно, поэтому при оформлении заявки необходимо указать точные паспортные данные. Если тестирование предназначено для ребенка, нужно указать паспортные данные родителя, но при звонке уточнить, что тест будет делать ребенок, и предоставить его свидетельство о рождении.


Стоимость тестирования составляет 1250 рублей. Дополнительно, в размере 650 рублей, оценивается выезд специалиста лаборатории и взятие биоматериала.

Отметим, что при оформлении заказа для пациентов, находящихся по одному адресу, выезд сотрудника оплачивается один раз. По Социальной карте москвича предусмотрена скидка. На данный момент тест можно сделать в Москве и Подмосковье.


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Источник: sterlegrad.ru
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