В Уфе достроили вторую площадку для санавиации

В Уфе появилась еще одна посадочная площадка для вертолетов санитарной авиации. Уже вторая по счету.





Её возвели на территории клиники Башкирского медицинского университета. Непосредственная близость к медучреждению позволит максимально быстро доставлять и передавать медикам пациента, а также упростит транспортировку медицинского персонала и оборудования в районы.



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