В Уфе достроили вторую площадку для санавиации

В Уфе появилась еще одна посадочная площадка для вертолетов санитарной авиации. Уже вторая по счету.
Её возвели на территории клиники Башкирского медицинского университета. Непосредственная близость к медучреждению позволит максимально быстро доставлять и передавать медикам пациента, а также упростит транспортировку медицинского персонала и оборудования в районы.
Строительство велось днем и ночью в течении недели. Работа усложнялась тем, что земля в этом месте уходила в склон. Понадобилось создавать дополнительную укрепленную насыпь.
Напомним, первая вертолетная площадка для санавиации появилась в Уфе осенью прошлого года. Её возвели на территории перинатального центра. До этого времени пациентов приходилось сначала доставлять в аэропорт Уфа, затем и везти через весь город. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram