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В Уфе достроили вторую площадку для санавиации

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
В Уфе достроили вторую площадку для санавиации

В Уфе появилась еще одна посадочная площадка для вертолетов санитарной авиации. Уже вторая по счету.



Её возвели на территории клиники Башкирского медицинского университета. Непосредственная близость к медучреждению позволит максимально быстро доставлять и передавать медикам пациента, а также упростит транспортировку медицинского персонала и оборудования в районы.

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Строительство велось днем и ночью в течении недели. Работа усложнялась тем, что земля в этом месте уходила в склон.  Понадобилось создавать дополнительную укрепленную насыпь.

Напомним, первая вертолетная площадка для санавиации появилась в Уфе осенью прошлого года. Её возвели на территории перинатального центра.  До этого времени пациентов приходилось сначала доставлять в аэропорт Уфа, затем и везти через весь город.

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Источник: gtrk.tv
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