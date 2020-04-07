В Башкирии у медиков из группы риска по коронавирусу будут регулярно брать анализы

У медицинских работников в Башкирии, имеющих риски инфицирования коронавирусом COVID-19 на рабочем месте, будут еженедельно брать пробы для проверки на это заболевание, следует из поправок к указу главы республики Радия Хабирова, которым в регионе был введен режим повышенной готовности к распространению вируса.
При наличии симптомов коронавируса такой медработник должен быть протестирован немедленно, отмечается в указе.
Также проверке на коронавирус с сегодняшнего дня подлежат все контактировавшие с инфицированными, все заболевшие с диагнозом «внебольничная пневмония», лица старше 60 лет с симптомами респираторного заболевания, имеющие симптомы сотрудники и граждане, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания — системы ФСИН, домах-интернатах, кадетских корпусах и других.