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В Башкирии у медиков из группы риска по коронавирусу будут регулярно брать анализы

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии у медиков из группы риска по коронавирусу будут регулярно брать анализы

У медицинских работников в Башкирии, имеющих риски инфицирования коронавирусом COVID-19 на рабочем месте, будут еженедельно брать пробы для проверки на это заболевание, следует из поправок к указу главы республики Радия Хабирова, которым в регионе был введен режим повышенной готовности к распространению вируса.



При наличии симптомов коронавируса такой медработник должен быть протестирован немедленно, отмечается в указе.

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Также проверке на коронавирус с сегодняшнего дня подлежат все контактировавшие с инфицированными, все заболевшие с диагнозом «внебольничная пневмония», лица старше 60 лет с симптомами респираторного заболевания, имеющие симптомы сотрудники и граждане, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания — системы ФСИН, домах-интернатах, кадетских корпусах и других.

Напомним, стоимость тестирования на коронавирусную инфекцию, известную всем как COVID-19, специалисты оценивают в 2 тыс. рублей, о чем сообщил Центр диагностики Роспотребнадзора (CMD).

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Источник: www.kommersant.ru
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