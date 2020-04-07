В Башкирии у медиков из группы риска по коронавирусу будут регулярно брать анализы

У медицинских работников в Башкирии, имеющих риски инфицирования коронавирусом COVID-19 на рабочем месте, будут еженедельно брать пробы для проверки на это заболевание, следует из поправок к указу главы республики Радия Хабирова, которым в регионе был введен режим повышенной готовности к распространению вируса.







При наличии симптомов коронавируса такой медработник должен быть протестирован немедленно, отмечается в указе.

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