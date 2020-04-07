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В Башкирии стали известны результаты анализов на коронавирус у врачей из РКБ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии стали известны результаты анализов на коронавирус у врачей из РКБ

Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова прокомментировала ситуацию вокруг больницы.



«Сейчас очень много информации разворачивается вокруг нашей больницы. Хочу поблагодарить в первую очередь наш коллектив РКБ, который с пониманием и открытой душой отнёсся к нынешней ситуации. Да, деятельность нашей Больницы с 6 апреля приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях повышенной готовности и противодействия коронавирусной инфекции. Все сотрудники наряду с нашими пациентами остались с больнице до особого распоряжения. Да, действительно, несколько наших сотрудников госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Но уже у двоих из них получен Отрицательный результат!!! (орфография и пунктуация сохранены, – прим.автора)», – объяснила она происходящее.

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По словам главного врача, в настоящий момент ожидают остальные результаты. Сыртланова отметила, что в больнице никто не сидит ложа руки – продолжаются операции, работа над документацией. 
«Отдельное спасибо нашим откликнувшимся друзьям, предлагающим помощь в решении многих вопросов. Это, действительно, дорогого стоит!», – резюмировала она.
Напомним, ранее сообщалось, что в  Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Позже в минздраве эту инфрмацию подтвердили и сообщили, что больница временно закрыта на карантинные мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всего сообщалось о госпитализации пятерых медиков, анализы с отрицательным результатом получены уже у двоих.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Эльзы Сыртлановой
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