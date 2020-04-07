В Уфе РКБ имени Куватова закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса

В Республиканской клинической больнице им. Куватова существует угроза распространения коронавируса среди больных и медперсонала. Вирусной инфекцией мог быть болен один из пациентов. Врачи терапевтических и хирургических отделений больницы также рассказывают изданию о симптомах, похожих на COVID-19.







Главный врач республики на брифинге сообщил о пяти людях с пневмонией. Максим Забелин отметил, что они проходят обследование и им будет назначено необходимое лечение.

— РКБ им.Г.Г.Куватова с 06 апреля временно закрыта на проведение карантинных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.









У 5 сотрудников и 2 пациентов установлен диагноз внебольничная пневмония, коронавирус пока не подтвержден. Они направлены в инфекционную больницу, для дообследования на наличие вируса и лечение. Состояние пациентов удовлетворительное.В больнице проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. Во время карантинных мероприятий персонал больницы продолжит выполнять свою работу. В настоящее время прием пациентов приостановлен до завершения карантина,— отметили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, у медицинских работников в Башкирии, имеющих риски инфицирования коронавирусом COVID-19 на рабочем месте, будут еженедельно брать пробы для проверки на это заболевание, следует из поправок к указу главы республики Радия Хабирова, которым в регионе был введен режим повышенной готовности к распространению вируса.





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