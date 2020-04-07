В Башкирии «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в РКБ

Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в Республиканской клинической больнице.







«Мы обратились в надзорные органы с требованием привести к законным нормам всю документацию, предоставить медикам уфимской больницы документы и приказы о необходимости введения карантина, провести тестирование на Covid, обеспечить их СИЗ, горячим питанием и гигиеническими средствами», – сообщили представители Альянса.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Официальное обращение «Альянса врачей» написано на имя руководителя медицинского учреждения Эльзы Сыртлановой. Среди требований – обеспечение средствами защиты в условиях особой опасности заражения. В копии поставлен также Роспотребнадзор по Башкирии, Росздравнадзор, Генеральную прокуратуру и Гострудинспекцию.Ситуация вокруг РКБ разворачивается уже второй день на фоне информации о подозреваемой вспышке коронавирусной инфекции в РКБ. В настоящий момент госпитализированы пятеро медиков, у двоих получены отрицательные анализы. Главный врач РКБ Эльза Сыртланова прокомментировала информацию о том, что сотрудники больницы, которая сейчас находится на карантине, сбегают через окно.