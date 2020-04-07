Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в РКБ

В Башкирии «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в РКБ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в РКБ

Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в Республиканской клинической больнице.



«Мы обратились в надзорные органы с требованием привести к законным нормам всю документацию, предоставить медикам уфимской больницы документы и приказы о необходимости введения карантина, провести тестирование на Covid, обеспечить их СИЗ, горячим питанием и гигиеническими средствами», – сообщили представители Альянса. 

В Уфе РКБ имени Куватова закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса

Читайте также:

В Уфе РКБ имени Куватова закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса
Официальное обращение «Альянса врачей» написано на имя руководителя медицинского учреждения Эльзы Сыртлановой. Среди требований – обеспечение средствами защиты в условиях особой опасности заражения. В копии  поставлен также Роспотребнадзор по Башкирии, Росздравнадзор, Генеральную прокуратуру и Гострудинспекцию.

Ситуация вокруг РКБ разворачивается уже второй день на фоне информации о подозреваемой вспышке коронавирусной инфекции в РКБ. В настоящий момент госпитализированы пятеро медиков, у двоих получены отрицательные анализы.  Главный врач РКБ Эльза Сыртланова прокомментировала информацию о том, что сотрудники больницы, которая сейчас находится на карантине, сбегают через окно.
 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии стали известны результаты анализов на коронавирус у врачей из РКБ
Здравоохранение
В Башкирии стали известны результаты анализов на коронавирус у врачей из РКБ
В Минздраве Башкирии рассказали, сколько и каких врачей не хватает в республике
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии рассказали, сколько и каких врачей не хватает в республике
В Башкирии сотрудники РДКБ пожаловались Путину на катастрофическую ситуацию в учреждении
Общество
В Башкирии сотрудники РДКБ пожаловались Путину на катастрофическую ситуацию в учреждении
«Альянс врачей» потребовал привести в соответствие зарплату врачей в Башкирии
Здравоохранение
«Альянс врачей» потребовал привести в соответствие зарплату врачей в Башкирии
Жители Сибая создали петицию с требованием отставки главы города Рустема Афзалова
Общество
Жители Сибая создали петицию с требованием отставки главы города Рустема Афзалова
Радий Хабиров обсудил вопросы оснащение санитарных вертолетных площадок
Политика
Радий Хабиров обсудил вопросы оснащение санитарных вертолетных площадок
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Здравоохранение
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Лучшие врачи Башкирии в преддверии профессионального праздника получили награды
Общество
Лучшие врачи Башкирии в преддверии профессионального праздника получили награды
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: