Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В уфимском РКБ скончалась пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом

В уфимском РКБ скончалась пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В уфимском РКБ скончалась пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом

В воскресенье, 5 апреля, в РКБ имени Куватова в Уфе скончалась 80-летняя женщина. Сегодня глава региона Радий Хабиров сообщил, что пациентка была носителем коронавируса.



Женщина больше двух месяцев проходила лечение по поводу обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. 

В Башкирии «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в РКБ

Читайте также:

В Башкирии «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в РКБ
«Состояние пациентки было тяжелое, обусловленное возрастом (80 лет), наличием хронических заболеваний, перенесенной ампутацией бедра, гнойным процессом, застойной пневмонией. Причиной смерти является отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Соболезную родным и близким», — написал Радий Хабиров. 
Патологоанатомы взяли анализ на коронавирус – как и положено при любых пневмониях. Предварительный тест показал сомнительный результат, однако, сегодня коронавирус подтвердился. 
«Необходимо понимать, что причиной смерти коронавирус в данном случае не был, однако в подобной ситуации соответствующие службы обязаны принимать исключительные меры безопасности, к которым мы просим всех отнестись с пониманием. Все, кто мог иметь контакты с больной коронавирусом, – обязаны оставаться в РКБ на карантине. Это не наша прихоть, а установленный законодательно регламент, необходимый для сохранения жизней и здоровья всех, кто вас окружает», — отметил глава региона. 
Напомним, РКБ закрыта на карантин со вчерашнего дня из-за подозрения на коронавирус у медиков. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Сдать бесплатный анализ на коронавирус смогут все жители Башкирии
Здравоохранение
Сдать бесплатный анализ на коронавирус смогут все жители Башкирии
В Башкирии у снятого с поезда вахтовика коронавирус не подтвердился
Здравоохранение
В Башкирии у снятого с поезда вахтовика коронавирус не подтвердился
В России всех пенсионеров с признаками ОРЗ протестируют на коронавирус
Здравоохранение
В России всех пенсионеров с признаками ОРЗ протестируют на коронавирус
Чиновники Башкирии сдадут тест на коронавирус
Здравоохранение
Чиновники Башкирии сдадут тест на коронавирус
Коронавирус ударит по бюджету Башкирии
Экономика
Коронавирус ударит по бюджету Башкирии
В России от коронавируса умер первый больной
Здравоохранение
В России от коронавируса умер первый больной
В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае
Здравоохранение
В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае
В Гафурийском районе из-за отсутствия препаратов от сахарного диабета скончалась девочка
Происшествия
В Гафурийском районе из-за отсутствия препаратов от сахарного диабета скончалась девочка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: