В уфимском РКБ скончалась пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом

В воскресенье, 5 апреля, в РКБ имени Куватова в Уфе скончалась 80-летняя женщина. Сегодня глава региона Радий Хабиров сообщил, что пациентка была носителем коронавируса.







Женщина больше двух месяцев проходила лечение по поводу обширного ишемического инсульта и сахарного диабета.

«Состояние пациентки было тяжелое, обусловленное возрастом (80 лет), наличием хронических заболеваний, перенесенной ампутацией бедра, гнойным процессом, застойной пневмонией. Причиной смерти является отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Соболезную родным и близким», — написал Радий Хабиров.

«Необходимо понимать, что причиной смерти коронавирус в данном случае не был, однако в подобной ситуации соответствующие службы обязаны принимать исключительные меры безопасности, к которым мы просим всех отнестись с пониманием. Все, кто мог иметь контакты с больной коронавирусом, – обязаны оставаться в РКБ на карантине. Это не наша прихоть, а установленный законодательно регламент, необходимый для сохранения жизней и здоровья всех, кто вас окружает», — отметил глава региона.

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