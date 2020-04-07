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В Башкирии заболевшим коронавирусом медикам выплатят компенсацию

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии заболевшим коронавирусом медикам выплатят компенсацию

В региональной организации профсоюза работников здравоохранения приняли решение выделить деньги на покупку средств защиты  для сотрудников больниц и поликлиник, а также на материальную помощь заразившимся медикам. Средства пойдут из профсоюзного фонда «Защита. Гарантии. Солидарность».



Председатель Республиканской организации профсоюза Рауль Халфин отметил, что пока нет целесообразности страховать медработников через страховые компании, поэтому и были предложены в качестве социальной поддержки прямые выплаты заболевшим медикам.

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«Стоимость пакета страхования одного работника достаточно высока, суммы для медорганизаций получаются более чем значительные. При этом страховые выплаты в случае заболевания не столь ощутимы. Более того, в чрезвычайной ситуации страховая компания оставляет за собой право не производить никаких выплат и компенсаций. В случае заражения члена профсоюза коронавирусом целесообразно напрямую предоставить материальную помощь медику, как за счет средств первичной профсоюзной организации, так и республиканского профсоюзного бюджета. Такая модель позволит эффективнее использовать деньги первичных организаций в целях защиты и поддержки членов профсоюза», – пояснил он.
В профсоюзе также разработали алгоритм действий для работодателя и работника на случай инфицирования коронавирусом. Действовать по этому алгоритму нужно, чтобы при заражении можно было установить профзаболевание, а работник или члены его семьи могли получить выплаты из Фонда социального страхования. 

Напомним, Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в Республиканской клинической больнице.

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Источник: gorobzor.ru
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