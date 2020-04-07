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В Башкирии зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике зарегистрирован новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией.



По его словам,  новым носителем коронавирусной инфекции стала женщина, которая прибыла из Турции. 

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«Ее состояние - не тяжелое. Один из заболевших коронавирусом ранее - сегодня выписан. Хочу обратить ваше внимание, что в ближайшее время резко увеличится количество тестов на Ковид-19, что, естественно, даст математическое увеличение числа зараженных», – объяснил он.
Радий Хабиров напомнил, что сейчас важно соблюдать режим самоизоляции и продолжать готовить систему здравоохранения к возможной максимальной нагрузке.

Напомним, в региональной организации профсоюза работников здравоохранения приняли решение выделить деньги на покупку средств защиты  для сотрудников больниц и поликлиник, а также на материальную помощь заразившимся медикам. Средства пойдут из профсоюзного фонда «Защита. Гарантии. Солидарность».

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Источник: gorobzor.ru
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