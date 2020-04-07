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В Башкирии излечился еще один пациент с коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии излечился еще один пациент с коронавирусом

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин. Он также рассказал о том, что в республике увеличилось количество инфицированных: на сегодняшний день зафиксировано 12 случаев заражения Covid-19. 



Также 103 человека находятся под наблюдением врачей, из них 11 детей. Состояние всех пациентов удовлетворительное, отметил Забелин. К сожалению, в Башкирии зафиксирован летальный случай пациента с заражением новой коронавирусной инфекцией.

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Напомним, в региональной организации профсоюза работников здравоохранения приняли решение выделить деньги на покупку средств защиты  для сотрудников больниц и поликлиник, а также на материальную помощь заразившимся медикам. Средства пойдут из профсоюзного фонда «Защита. Гарантии. Солидарность».

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Источник: bash.news
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