В Башкирии излечился еще один пациент с коронавирусом

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин. Он также рассказал о том, что в республике увеличилось количество инфицированных: на сегодняшний день зафиксировано 12 случаев заражения Covid-19.
Также 103 человека находятся под наблюдением врачей, из них 11 детей. Состояние всех пациентов удовлетворительное, отметил Забелин. К сожалению, в Башкирии зафиксирован летальный случай пациента с заражением новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, в региональной организации профсоюза работников здравоохранения приняли решение выделить деньги на покупку средств защиты для сотрудников больниц и поликлиник, а также на материальную помощь заразившимся медикам. Средства пойдут из профсоюзного фонда «Защита. Гарантии. Солидарность». Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram