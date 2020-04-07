В Башкирии излечился еще один пациент с коронавирусом

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин. Он также рассказал о том, что в республике увеличилось количество инфицированных: на сегодняшний день зафиксировано 12 случаев заражения Covid-19.







Также 103 человека находятся под наблюдением врачей, из них 11 детей. Состояние всех пациентов удовлетворительное, отметил Забелин. К сожалению, в Башкирии зафиксирован летальный случай пациента с заражением новой коронавирусной инфекцией.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram