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В Уфе пациентов и медперсонал РКБ проверяют на коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе пациентов и медперсонал РКБ проверяют на коронавирус

Всех пациентов, врачей и остальной персонал республиканской клинической больницы начали проверять на коронавирус. Это связано с тем, что в минувшее воскресенье умерла инфицированная пациентка, лежавшая в отделении неврологии более двух месяцев.



Вчера, 6 апреля, из здравницы были госпитализированы пять врачей с подозрением на китайскую инфекцию. У двоих из них анализы показали отрицательный результат. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сегодня, 7 апреля.

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— Проводится эпидрасследование, выявляется круг контактирующих с женщиной. Мы не ожидали, что будет такой результат. Больница закрыта на карантин, медики находятся внутри, — рассказал чиновник. — Всем разъяснено, что делать.
Отметим, что в РКБ имени Куватова находятся 1200 человек.

Напомним, в Башкирии излечился еще один пациент с коронавирусом 

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Источник: ufa1.ru
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