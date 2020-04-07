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Уфимцы передали медикам инфекционной больницы продукты для укрепления иммунитета

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Уфимцы передали медикам инфекционной больницы продукты для укрепления иммунитета

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Праздник символизирует, что предупредить болезнь куда легче, чем вылечить ее, особенно в запущенной форме. На передовой медицинские работники, которые рискуют своим здоровьем для сохранения нашего здоровья.



Руководитель общественной организации «Искусство здоровья» РБ Рима Шайдуллина выступила с инициативой проведения акции с передачей подарочных продуктов для укрепления иммунитета медицинским работникам. Соорганизатором проекта явилась Медицинская палата РБ.

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Методические рекомендации по формированию набора в период пандемии были разработаны д.м.н., профессором БГМУ, директором АНО ДПО «Институт профессионального образования РФ» Закией Терегуловой.

Первые 85 наборов получили сотрудники Инфекционной клинической больницы № 4.
— Мы очень надеемся, что акция будет поддержана и появится возможность формирования таких же пакетов для медиков других больниц региона. Хочется верить, что она станет общероссийской, ведь врачи сегодня на передовой,— отметили организаторы мероприятия.
Всю информацию можно получить по телефону: 89279636163, 89177718104 или по электронной почте nmp-rb@mail.ru



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Источник: proural.info
Фото: из открытых источников
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