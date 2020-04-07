Уфимцы передали медикам инфекционной больницы продукты для укрепления иммунитета

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Праздник символизирует, что предупредить болезнь куда легче, чем вылечить ее, особенно в запущенной форме. На передовой медицинские работники, которые рискуют своим здоровьем для сохранения нашего здоровья.







Руководитель общественной организации «Искусство здоровья» РБ Рима Шайдуллина выступила с инициативой проведения акции с передачей подарочных продуктов для укрепления иммунитета медицинским работникам. Соорганизатором проекта явилась Медицинская палата РБ.

— Мы очень надеемся, что акция будет поддержана и появится возможность формирования таких же пакетов для медиков других больниц региона. Хочется верить, что она станет общероссийской, ведь врачи сегодня на передовой,— отметили организаторы мероприятия.



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Фото: из открытых источников

Методические рекомендации по формированию набора в период пандемии были разработаны д.м.н., профессором БГМУ, директором АНО ДПО «Институт профессионального образования РФ» Закией Терегуловой.Первые 85 наборов получили сотрудники Инфекционной клинической больницы № 4.Всю информацию можно получить по телефону: 89279636163, 89177718104 или по электронной почте nmp-rb@mail.ru