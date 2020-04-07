В Уфе приступят к дезинфекции территории Республиканской клинической больницы имени Куватова

Сегодня, 7 апреля, после 22.00 часов в Уфе проведут обработку территории Республиканской клинической больницы имени Куватова и прилегающих к медицинскому учреждению улиц. Для дезинфекции используют средство «Этоксамин».







В частности, под обработку попадают улицы Кирова, Кустарная, Революционная, Мингажева, Достоевского. Мероприятие проводится в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции по согласованию с Роспотребнадзором по Республике Башкортостан.









Отметим, что дезинфицирующее средство сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города.Администрация города Уфы просит отнестись с пониманием к данным работам. Во время дезинфекции жильцов первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов просят закрыть окна, во избежание проникновения посторонних запахов.Работы будут выполняться предприятием, имеющим допуск и соответствующую лицензию, на проведение дезинфекции.В случае возникновения вопросов, жителям рекомендуем обратиться в ИДЦ г.Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр Администрации Уфы по номеру: 8-800-250-56-04.

Напомним, что в воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем вируса COVID-2019. Об этом сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

- Необходимо понимать, что причиной смерти коронавирус в данном случае не был, однако в подобной ситуации соответствующие службы обязаны принимать исключительные меры безопасности, к которым мы просим всех отнестись с пониманием, - отметил Радий Хабиров. – Все, кто мог иметь контакты с больной коронавирусом, – обязаны оставаться в РКБ на карантине. Это не наша прихоть, а установленный законодательно регламент, необходимый для сохранения жизней и здоровья всех, кто вас окружает, – написал он.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы