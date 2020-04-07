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В Уфе приступят к дезинфекции территории Республиканской клинической больницы имени Куватова

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе приступят к дезинфекции территории Республиканской клинической больницы имени Куватова

Сегодня, 7 апреля, после 22.00 часов в Уфе проведут обработку территории Республиканской клинической больницы имени Куватова и прилегающих к медицинскому учреждению улиц. Для дезинфекции используют средство «Этоксамин».



В частности, под обработку попадают улицы Кирова, Кустарная, Революционная, Мингажева, Достоевского. Мероприятие проводится в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции по согласованию с Роспотребнадзором по Республике Башкортостан.

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Отметим, что дезинфицирующее средство сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города.

Администрация города Уфы просит отнестись с пониманием к данным работам. Во время дезинфекции жильцов первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов просят закрыть окна, во избежание проникновения посторонних запахов.

Работы будут выполняться предприятием, имеющим допуск и соответствующую лицензию, на проведение дезинфекции.

В случае возникновения вопросов, жителям рекомендуем обратиться в ИДЦ г.Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр Администрации Уфы по номеру: 8-800-250-56-04.


Напомним, что в воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем вируса COVID-2019. Об этом сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

- Необходимо понимать, что причиной смерти коронавирус в данном случае не был, однако в подобной ситуации соответствующие службы обязаны принимать исключительные меры безопасности, к которым мы просим всех отнестись с пониманием, - отметил Радий Хабиров. – Все, кто мог иметь контакты с больной коронавирусом, – обязаны оставаться в РКБ на карантине. Это не наша прихоть, а установленный законодательно регламент, необходимый для сохранения жизней и здоровья всех, кто вас окружает, – написал он.
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Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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