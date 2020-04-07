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В Октябрьском на карантин закрыли местную горбольницу, поступил пациент с подозрением на коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Октябрьском на карантин закрыли местную горбольницу, поступил пациент с подозрением на коронавирус

Новый больной с подозрением на коронавирусную инфекцию поступил в больницу города Октябрьский. Информацию подтвердили в минздраве Башкирии.



В соцсетях появилась информация, что городская больница №1 города Октябрьский закрыта на карантин. Сообщается, что у нескольких пациентов есть подозрение на коронавирус.

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«В эту больницу поступил один пациент с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Башкирии. - Проводятся противоэпидемиологические мероприятия».
Напомним, популярный певец Анвар Нургалиев подтвердил, что у его умершей матери был обнаружен коронавирус. Ранее стало известно, что в РКБ имени Куватова скончалась 80-летняя женщина, у которой выявили инфекционный COVID-19.

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Источник: ufa.aif.ru
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