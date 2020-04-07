В Октябрьском на карантин закрыли местную горбольницу, поступил пациент с подозрением на коронавирус

«В эту больницу поступил один пациент с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Башкирии. - Проводятся противоэпидемиологические мероприятия».
Напомним, популярный певец Анвар Нургалиев подтвердил, что у его умершей матери был обнаружен коронавирус. Ранее стало известно, что в РКБ имени Куватова скончалась 80-летняя женщина, у которой выявили инфекционный COVID-19. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram