В Октябрьском на карантин закрыли местную горбольницу, поступил пациент с подозрением на коронавирус

Новый больной с подозрением на коронавирусную инфекцию поступил в больницу города Октябрьский. Информацию подтвердили в минздраве Башкирии.







В соцсетях появилась информация, что городская больница №1 города Октябрьский закрыта на карантин. Сообщается, что у нескольких пациентов есть подозрение на коронавирус.

«В эту больницу поступил один пациент с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Башкирии. - Проводятся противоэпидемиологические мероприятия».



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