В Башкирии за сутки увеличилось число заболевших коронавирусом

Как сообщили в Минздраве Башкирии, в республике зарегистрированы 4 новых случая заражения инфекционным COVID-19.







Таким образом, общее число заболевших достигло 16 человек, 6 пациентов выписаны по выздоровлению. За 24 часа проведено больше 10 тысяч обследований.



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