В Башкирии за сутки увеличилось число заболевших коронавирусом

Напомним, что первыми зараженными коронавирусом оказались сестры из Дюртюлей, которые рассказали о своем самочувствии. На данный момент обе женщины выписаны. Третий пациент – 51-летний мужчина, который приехал из Москвы, который также выписан. Четвертый заболевший – несовершеннолетний ребенок. Пятый инфицированный – студент, вернувшийся из Франции и заразивший сестру. Седьмой и восьмой случаи зафиксированы в Кумертау. О девятом и десятом пациентах информация не разглашается. Одиннадцатая инфицированная скончалась в РКБ с подтвержденным коронавирусом, которая могла заразиться инфекцией от своего сына. Двенадцатая - женщина, которая прибыла из Турции.