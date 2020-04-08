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В Башкирии за сутки увеличилось число заболевших коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии за сутки увеличилось число заболевших коронавирусом

Как  сообщили в Минздраве Башкирии, в республике зарегистрированы 4 новых случая заражения инфекционным COVID-19.



Таким образом, общее число заболевших достигло 16 человек, 6 пациентов выписаны по выздоровлению.  За 24 часа проведено больше 10 тысяч обследований. 

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Напомним, что первыми зараженными коронавирусом оказались сестры из Дюртюлей, которые рассказали о своем самочувствии. На данный момент обе женщины выписаны. Третий пациент – 51-летний мужчина, который приехал из Москвы, который также выписан. Четвертый заболевший – несовершеннолетний ребенок. Пятый инфицированный – студент, вернувшийся из Франции и заразивший сестру. Седьмой и восьмой случаи зафиксированы в Кумертау. О девятом и десятом пациентах информация не разглашается. Одиннадцатая инфицированная скончалась в РКБ с подтвержденным коронавирусом, которая могла заразиться инфекцией от своего сына.  Двенадцатая - женщина, которая прибыла из Турции.

Ранее стало известно, что в республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Минздрав Башкирии подтвердил, что больница временно закрыта на карантин.

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Источник: gorobzor.ru
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