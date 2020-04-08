Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Минздрав Башкирии обратился к сотрудникам РКБ: "Пожалуйста! Никуда не ходите!"

Минздрав Башкирии обратился к сотрудникам РКБ: "Пожалуйста! Никуда не ходите!"

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Минздрав Башкирии обратился к сотрудникам РКБ: "Пожалуйста! Никуда не ходите!"

Врачи столичной республиканской больницы имени Куватова уже несколько дней сидят на карантине. Это связано с гибелью пациентки, у которой обнаружили коронавирус. С обращением к врачам выступил Минздрав Башкирии. 



К врачам обратилась Ирина Кононова, заместитель министра Забелина. Она отметила, что все коллеги очень сильно переживают за судьбу запертых в карантине врачей. Помимо прочего много сотрудников также находятся на самоизоляции дома. 

В Башкирии за сутки увеличилось число заболевших коронавирусом

Читайте также:

В Башкирии за сутки увеличилось число заболевших коронавирусом
Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Башкирии:
Мы очень за вас переживаем. Тем, кто остался на изоляции в больнице будут взяты анализы в течение ближайших двух дней, второй анализ - на 10-й день пребывания. Те, кто сейчас за пределами больницы! Пожалуйста! Никуда не ходите! Вы переходите в режим самоизоляции.
Специалисты уже составили списки всех родственников, которые могли контактировать с врачами республиканской больницы - это более 2200 записей. Врачи и их близкие в ближайшее время должны провести в режиме самоизоляции как минимум 14 дней. 

Напомним, медик уфимской РКБ рассказал, что сейчас происходит в больнице 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Один для здоровых, другой для больных: в медучреждениях Башкирии сделали два отдельных входа
Здравоохранение
Один для здоровых, другой для больных: в медучреждениях Башкирии сделали два отдельных входа
Азат Рахматуллин назначен первым заместителем министра здравоохранения Башкирии
Здравоохранение
Азат Рахматуллин назначен первым заместителем министра здравоохранения Башкирии
Анвар Нургалиев опроверг слухи о причинах смерти своей матери в РКБ
Общество
Анвар Нургалиев опроверг слухи о причинах смерти своей матери в РКБ
В Уфе пациентов и медперсонал РКБ проверяют на коронавирус
Здравоохранение
В Уфе пациентов и медперсонал РКБ проверяют на коронавирус
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Здравоохранение
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Медицина Башкирии просит благотворительной помощи: в Минздраве рассказали о нехватке бумаги и скотча
Здравоохранение
Медицина Башкирии просит благотворительной помощи: в Минздраве рассказали о нехватке бумаги и скотча
В Башкирии неравнодушные откликнулись на призыв о помощи медикам, борющимся с коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии неравнодушные откликнулись на призыв о помощи медикам, борющимся с коронавирусом
В Уфе более 200 человек нарушают режим самоизоляции
Здравоохранение
В Уфе более 200 человек нарушают режим самоизоляции
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: