Минздрав Башкирии обратился к сотрудникам РКБ: "Пожалуйста! Никуда не ходите!"

Врачи столичной республиканской больницы имени Куватова уже несколько дней сидят на карантине. Это связано с гибелью пациентки, у которой обнаружили коронавирус. С обращением к врачам выступил Минздрав Башкирии.







К врачам обратилась Ирина Кононова, заместитель министра Забелина. Она отметила, что все коллеги очень сильно переживают за судьбу запертых в карантине врачей. Помимо прочего много сотрудников также находятся на самоизоляции дома.

Мы очень за вас переживаем. Тем, кто остался на изоляции в больнице будут взяты анализы в течение ближайших двух дней, второй анализ - на 10-й день пребывания. Те, кто сейчас за пределами больницы! Пожалуйста! Никуда не ходите! Вы переходите в режим самоизоляции.



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