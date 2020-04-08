Минздрав Башкирии обратился к сотрудникам РКБ: "Пожалуйста! Никуда не ходите!"

Врачи столичной республиканской больницы имени Куватова уже несколько дней сидят на карантине. Это связано с гибелью пациентки, у которой обнаружили коронавирус. С обращением к врачам выступил Минздрав Башкирии.
К врачам обратилась Ирина Кононова, заместитель министра Забелина. Она отметила, что все коллеги очень сильно переживают за судьбу запертых в карантине врачей. Помимо прочего много сотрудников также находятся на самоизоляции дома.
Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Башкирии:
Мы очень за вас переживаем. Тем, кто остался на изоляции в больнице будут взяты анализы в течение ближайших двух дней, второй анализ - на 10-й день пребывания. Те, кто сейчас за пределами больницы! Пожалуйста! Никуда не ходите! Вы переходите в режим самоизоляции.
Специалисты уже составили списки всех родственников, которые могли контактировать с врачами республиканской больницы - это более 2200 записей. Врачи и их близкие в ближайшее время должны провести в режиме самоизоляции как минимум 14 дней.