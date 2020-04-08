В Уфе из роддома закрытой на карантин РКБ начали выписывать беременных женщин

Беременных женщин, которые находились в закрытом на карантин роддоме РКБ, выписывают из учреждения. Об этом сегодня, 8 апреля, на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Башкирии.
— Здание роддома действительно попало под действие карантина. Приема новых пациентов нет, только плановая выписка. Женщины, которые планировали рожать в РКБ, будут маршрутизированы в другие роддома и перинатальный центр, — сказал Забелин.
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова полностью закрыли на карантин еще 6 апреля. В воскресенье в больнице скончалась женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всё это время беременные находились в здании больницы.