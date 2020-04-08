Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе из роддома закрытой на карантин РКБ начали выписывать беременных женщин

В Уфе из роддома закрытой на карантин РКБ начали выписывать беременных женщин

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе из роддома закрытой на карантин РКБ начали выписывать беременных женщин

Беременных женщин, которые находились в закрытом на карантин роддоме РКБ, выписывают из учреждения. Об этом сегодня, 8 апреля, на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Башкирии.



— Здание роддома действительно попало под действие карантина. Приема новых пациентов нет, только плановая выписка. Женщины, которые планировали рожать в РКБ, будут маршрутизированы в другие роддома и перинатальный центр, — сказал Забелин.

Минздрав Башкирии обратился к сотрудникам РКБ: "Пожалуйста! Никуда не ходите!"

Читайте также:

Минздрав Башкирии обратился к сотрудникам РКБ: "Пожалуйста! Никуда не ходите!"
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова полностью закрыли на карантин еще 6 апреля. В воскресенье в больнице скончалась женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всё это время беременные находились в здании больницы.

Напомним, на сегодняшний день на карантин по коронавирусу в Башкирии закрыты или частично закрыты еще три больницы

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии на карантин закрыли 3 больницы: в Октябрьском, Бирске и Белебее
Здравоохранение
В Башкирии на карантин закрыли 3 больницы: в Октябрьском, Бирске и Белебее
Медик уфимской РКБ рассказал, что сейчас происходит в больнице
Здравоохранение
Медик уфимской РКБ рассказал, что сейчас происходит в больнице
В Октябрьском на карантин закрыли местную горбольницу, поступил пациент с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Октябрьском на карантин закрыли местную горбольницу, поступил пациент с подозрением на коронавирус
В Уфе пациентов и медперсонал РКБ проверяют на коронавирус
Здравоохранение
В Уфе пациентов и медперсонал РКБ проверяют на коронавирус
В Уфе РКБ имени Куватова закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса
Здравоохранение
В Уфе РКБ имени Куватова закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса
В Башкирии на плановую дезинфекцию закроются акушерские стационары
Здравоохранение
В Башкирии на плановую дезинфекцию закроются акушерские стационары
В Башкирии на карантин закрыли 323 школы
Здравоохранение
В Башкирии на карантин закрыли 323 школы
Руководство роддома в Салавате опровергло информацию о массовом увольнении врачей
Здравоохранение
Руководство роддома в Салавате опровергло информацию о массовом увольнении врачей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: