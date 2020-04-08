В Уфе из роддома закрытой на карантин РКБ начали выписывать беременных женщин

Беременных женщин, которые находились в закрытом на карантин роддоме РКБ, выписывают из учреждения. Об этом сегодня, 8 апреля, на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Башкирии.







— Здание роддома действительно попало под действие карантина. Приема новых пациентов нет, только плановая выписка. Женщины, которые планировали рожать в РКБ, будут маршрутизированы в другие роддома и перинатальный центр, — сказал Забелин.

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