В Сибае зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

В башкирском Сибае зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом в своем видеобращении к горожанам сообщил глава администрации Рустем Афзалов. Пока неизвестно, новый ли это случай инфицирования или уже о нем сообщал Минздрав республики.







Известно, что житель Сибая заразился не от торговца мясом из Челябинской области. На данный момент, мужчина госпитализирован и изолирован в мерах безопасности. Все члены его семьи также самоизолировались и у них взяты анализы. Как сообщил мэр Сибая, чувствует себя пациент хорошо.

«Сегодня в Сибае подтвердился первый факт заболевания коронавирусной инфекцией. Житель Сибая изолирован, состояние его удовлетворительное. Этот случай не относится к Кизилу. На данный момент 76 человек в Сибае находятся на карантине»



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Напомним, ранее глава администрации Сибая сообщал о мужчине, который заразился СOVID-19 от продавца мясом. Предприниматель не ушел в обязательную самоизоляцию после поездки за рубеж. Данный случай глава республики Радий Хабиров прокомментировал, как проявление «негодяйского и безответственного» поведения. Власти Башкирии уже предупреждали, что ожидают пик заболеваемости в Сибае и Баймаке из-за большого количества контактов с зараженным продавцом.