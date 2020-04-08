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В Сибае зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Сибае зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

В башкирском Сибае зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом в своем видеобращении к горожанам сообщил глава администрации Рустем Афзалов. Пока неизвестно, новый ли это случай инфицирования или уже о нем сообщал Минздрав республики. 



Известно, что житель Сибая заразился не от торговца мясом из Челябинской области. На данный момент, мужчина госпитализирован и изолирован в мерах безопасности. Все члены его семьи также самоизолировались и у них взяты анализы. Как сообщил мэр Сибая, чувствует себя пациент хорошо. 

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Рустем Афзалов, мэр Сибая:
«Сегодня в Сибае подтвердился первый факт заболевания коронавирусной инфекцией. Житель Сибая изолирован, состояние его удовлетворительное. Этот случай не относится к Кизилу. На данный момент 76 человек в Сибае находятся на карантине»
Напомним, ранее глава администрации Сибая сообщал о мужчине, который заразился СOVID-19 от продавца мясом. Предприниматель не ушел в обязательную самоизоляцию после поездки за рубеж. Данный случай глава республики Радий Хабиров прокомментировал, как проявление «негодяйского и безответственного» поведения. Власти Башкирии уже предупреждали, что ожидают пик заболеваемости в Сибае и Баймаке из-за большого количества контактов с зараженным продавцом.  


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Источник: bash.news
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