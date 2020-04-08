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В России медикам за борьбу с коронавирусам установили ежемесячную выплату до 80 тысяч рублей

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В России медикам за борьбу с коронавирусам установили ежемесячную выплату до 80 тысяч рублей

В России с апреля на три месяца будет установлена ежемесячная выплата врачам, сражающимся с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами по коронавирусу. 



Для врачей, непосредственно работающих с больными – 80 тысяч, для среднего медперсонала – 50 тысяч, для младшего персонала – 25 тысяч рублей. 

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«Мы предусмотрели дополнительные выплаты медперсоналу. 10 млрд рублей поступят в ближайшее время в регионы. Люди должны получить эти деньги в срок и без задержек», — отметил глава государства. 
Напомним, в Башкирии на карантин закрыли 3 больницы: в Октябрьском, Бирске и Белебее 

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Источник: gtrk.tv
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