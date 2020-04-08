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В Уфе Больницу скорой помощи закрыли на дезинфекцию

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе Больницу скорой помощи закрыли на дезинфекцию

Сегодня, 8 апреля, Больницу скорой медицинской помощи в Уфе закрыли на помывку в связи с подозрением на коронавирус у одного из пациентов, сообщила главный врач медучреждения Ирина Карамова. 

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Она также сообщила, что пациента перевели в инфекционный стационар. Всех остальных пациентов направят в другие больницы города. 
«По окончанию обработки Больница скорой медицинской помощи продолжит работу в стандартном режиме! Просим вас не поддаваться панике, не верить информации из сомнительных источников», — отметила Ирина Карамова. 
Напомним, на сегодняшний день в Башкирии 16 случаев заболевания коронавирусом. С 6 апреля на карантин закрыта РКБ.

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Источник: gtrk.tv
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