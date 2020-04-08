В Уфе Больницу скорой помощи закрыли на дезинфекцию

Сегодня, 8 апреля, Больницу скорой медицинской помощи в Уфе закрыли на помывку в связи с подозрением на коронавирус у одного из пациентов, сообщила главный врач медучреждения Ирина Карамова.



«По окончанию обработки Больница скорой медицинской помощи продолжит работу в стандартном режиме! Просим вас не поддаваться панике, не верить информации из сомнительных источников», — отметила Ирина Карамова.

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