В Уфе Больницу скорой помощи закрыли на дезинфекцию
Сегодня, 8 апреля, Больницу скорой медицинской помощи в Уфе закрыли на помывку в связи с подозрением на коронавирус у одного из пациентов, сообщила главный врач медучреждения Ирина Карамова.
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«По окончанию обработки Больница скорой медицинской помощи продолжит работу в стандартном режиме! Просим вас не поддаваться панике, не верить информации из сомнительных источников», — отметила Ирина Карамова.Напомним, на сегодняшний день в Башкирии 16 случаев заболевания коронавирусом. С 6 апреля на карантин закрыта РКБ.
Источник:
gtrk.tv
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