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Стало известно, что врачи РКБ знали о вспышке болезни до карантина по коронавирусу

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Стало известно, что врачи РКБ знали о вспышке болезни до карантина по коронавирусу

Заведующая отделением ревматологии РКБ имени Куватова Римма Камалова в интервью изданию «Идель.Реалии» рассказала, что распространение коронавируса в больнице начали подозревать за несколько недель до закрытия. 



Череда болезней по ее словам, началась за 2-3 недели до карантина. Администрацию, по ее словам, постоянно ставили в известность, но никаких мер предпринято не было. 

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«Администрация заранее знала, что у нас развивается чрезвычайная ситуация. Никто не принимал никаких мер. И только нас обвиняли в том, что мы не соблюдаем меры предосторожности. У нас каждый день выявляется куча больных с пневмонией. Только когда информация просочилась вовне, только тогда обратили внимание и стали предпринимать хоть что-то», — рассказала Римма Камалова.
Заведующая также отметила, что после смерти пациентки с коронавирусом на карантин закрыли более 500 человек медперсонала и более 600 пациентов.
«У всех были взяты мазки, так как у умершей пациентки был найден коронавирус. На следующий день были выявлены положительные результаты у 9 врачей, и их госпитализировали в инфекционную больницу», — рассказала Камалова.
Напомним,сегодня Больницу скорой медицинской помощи в Уфе закрыли на помывку в связи с подозрением на коронавирус у одного из пациентов

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Источник: gorobzor.ru
Фото: foto-planeta.com
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