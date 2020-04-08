В Бирске пациента с подозрением на коронавирус подключили к аппарату ИВЛ
В Бирске пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на заместителя главы города Радика Яфаева.
Напомним, Бирская ЦРБ частично отправлена на карантин – закрыты два отделения.
«Превентивные меры мы приняли. Два отделения ЦРБ отправлены на карантин. То есть 110 врачей заступили на дежурство и остались в стенах медучреждения», — отметил Радик Яфаев.Отмечается, что контактный круг супругов определен.
Добавим, что о первом случае заболевания коронавирусом в городе рассказал сегодня мэр Сибая.
Источник:
gtrk.tv
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