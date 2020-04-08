Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Бирске пациента с подозрением на коронавирус подключили к аппарату ИВЛ

В Бирске пациента с подозрением на коронавирус подключили к аппарату ИВЛ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Бирске пациента с подозрением на коронавирус подключили к аппарату ИВЛ

В Бирске пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на заместителя главы города Радика Яфаева.



Напомним, Бирская ЦРБ частично отправлена на карантин – закрыты два отделения. 

В Башкирии на карантин закрыли 3 больницы: в Октябрьском, Бирске и Белебее

Читайте также:

В Башкирии на карантин закрыли 3 больницы: в Октябрьском, Бирске и Белебее
Сейчас в ЦРБ с подозрением на коронавирус находятся пожилые супруги. 69-летний мужчина подключен к аппарату, состояние его жены оценивается как удовлетворительное. 
«Превентивные меры мы приняли. Два отделения ЦРБ отправлены на карантин. То есть 110 врачей заступили на дежурство и остались в стенах медучреждения», — отметил Радик Яфаев.
Отмечается, что контактный круг супругов определен. 

Добавим, что о первом случае заболевания коронавирусом в городе рассказал сегодня мэр Сибая

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Октябрьском на карантин закрыли местную горбольницу, поступил пациент с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Октябрьском на карантин закрыли местную горбольницу, поступил пациент с подозрением на коронавирус
В Башкирии на карантин закрыли 3 больницы: в Октябрьском, Бирске и Белебее
Здравоохранение
В Башкирии на карантин закрыли 3 больницы: в Октябрьском, Бирске и Белебее
Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания: состояние поддерживают с помощью медикаментов
Общество
Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания: состояние поддерживают с помощью медикаментов
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Общество
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
В Уфе Больницу скорой помощи закрыли на дезинфекцию
Здравоохранение
В Уфе Больницу скорой помощи закрыли на дезинфекцию
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Здравоохранение
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
В Учалах не подтвердилась информация о пациентах с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Учалах не подтвердилась информация о пациентах с подозрением на коронавирус
В Башкирии госпитализировано 6 детей с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии госпитализировано 6 детей с подозрением на коронавирус
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: