В Бирске пациента с подозрением на коронавирус подключили к аппарату ИВЛ

В Бирске пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на заместителя главы города Радика Яфаева.







Напомним, Бирская ЦРБ частично отправлена на карантин – закрыты два отделения.

«Превентивные меры мы приняли. Два отделения ЦРБ отправлены на карантин. То есть 110 врачей заступили на дежурство и остались в стенах медучреждения», — отметил Радик Яфаев.

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