В уфимские больницы поступили 17 новых аппаратов ИВЛ

8 апреля, в больницы Уфы поступили 17 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.





Пять из них направлены в Демскую клиническую больницу, на базе которой с 30 марта развернут госпиталь для короноавирусных больных. Столько же — в городскую больницу № 8, еще два — в городскую инфекционную больницу. Пять аппаратов ИВЛ будут распределены по детским лечебным учреждениям. Средняя стоимость одного устройства — около трех миллионов рублей.

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По словам главного врача Демской больницы Фанила Шамигулова, с учетом поступления нового оборудования, общее количество аппаратов ИВЛ здесь достигло 27-ми единиц. Сегодня в медучреждении на лечении находятся три пациента с подтвержденной инфекцией COVID 19.Один из них в силу имеющихся патологий подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Двое больных – в состоянии средней степени тяжести. Еще две контактные пациентки находятся под наблюдением в роддоме. Диагноз у них не подтвержден. Со вчерашнего дня 22 медика — это врачи анестезиологи-реаниматологи, медсестры, сотрудники лабораторий — перешли на работу в карантинном режиме.По словам медиков, одним из серьёзных проявлений COVID-19 является лёгочная недостаточность. Благодаря аппаратам ИВЛ врачи имеют возможность получить время на лечение.