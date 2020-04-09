В Бирске два отделения больницы закрыли на карантин
В Бирске два отделения городской больницы отправили на карантин из-за подозрения коронавируса у пожилой пары. Диагноз пока не установлен, официально в документ у них – пневмония.
Отмечается, что самочувствие мужчины ухудшилось – его подключили к искусственному вентиляцию легких. У женщины состояние удовлетворительное.
Напомним, 8 апреля, в больницы Уфы поступили 17 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.
Источник:
gorobzor.ru
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