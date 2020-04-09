В Бирске два отделения больницы закрыли на карантин

В Бирске два отделения городской больницы отправили на карантин из-за подозрения коронавируса у пожилой пары. Диагноз пока не установлен, официально в документ у них – пневмония.







Отмечается, что самочувствие мужчины ухудшилось – его подключили к искусственному вентиляцию легких. У женщины состояние удовлетворительное.

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