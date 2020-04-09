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В Бирске два отделения больницы закрыли на карантин

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Бирске два отделения больницы закрыли на карантин

В Бирске два отделения городской больницы отправили на карантин из-за подозрения коронавируса у пожилой пары. Диагноз пока не установлен, официально в документ у них – пневмония.



Отмечается, что самочувствие мужчины ухудшилось – его подключили к искусственному вентиляцию легких. У женщины состояние удовлетворительное.

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Как сообщила районная газета «Победа» со ссылкой на заммэра Бирска, экспресс-тесты показали положительный результат. Сейчас сделаны повторные. Все 135 медиков, работающих в медицинском учреждении, переведены на  карантин.

Напомним, 8 апреля, в больницы Уфы поступили 17 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Источник: gorobzor.ru
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