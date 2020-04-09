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Стало известно, что будет дальше с медперсоналом и больными уфимской РКБ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Стало известно, что будет дальше с медперсоналом и больными уфимской РКБ

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова в эфире «Эхо Москвы в Уфе» от 9 апреля поделилась последними данными о ситуации вокруг Республиканской клинической больницы имени Куватова. 



Так, врачи уже не заперты на карантин в медицинском учреждении.  Пациенты с пневмонией и с положительным результатом на коронавирус будут отправлены в больницу в микрорайоне Дема. По словам чиновницы, отрицательные тесты приходят сразу, специалисты ждут только подтверждения положительных результатов.

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«Те пациенты, у которых нет пневмонии, нет признаков инфекции — Covid-19 отрицательный – будут отправлены домой, так же, как и персонал. Отрицательные результаты приходят сразу, мы ждем подтверждения только положительных результатов. Часть персонала безусловно останется в больнице до последнего пациента, потому что смену призвать неоткуда. Мы ждем и результатов анализов тех, кто находится дома на изоляции. Когда они получат отрицательные результаты, мы их выпустим на работу», — сообщила Ирина Кононова.


В конце недели в больнице надеются провести дезинфекцию, после которой медики смогут выйти на работу и открыть двери для пациентов. Однако это может случиться не раньше 20 апреля, отметили в Минздраве.

«До конца недели, я надеюсь, у нас все получится: больница опустеет и следующую неделю мы потратим на то, чтобы ее продезинфицировать, чтобы можно было ее открыть в 20-х числах, чтобы она начала работать на полную катушку», — сообщила Ирина Кононова.
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Источник: gorobzor.ru
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