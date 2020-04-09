В Башкирии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом

В Башкирии за сутки выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве по недопущению распространения инфекции.







Таким образом, в Башкирии уже 22 человека с официальным диагнозом Covid-19.

«Ситуация на данный момент идет по нарастающей. На сегодня у нас 16+6, 22 человека, которые официально подтверждены. Мы ждем результатов большого количества тестов, которые мы провели. У нас началипоявляться очаги. Прежде всего здесь под ударом находится лечебное учреждение. Круг передачи инфекции быстро ускоряется. Единственное спасение – это самоизоляция», — заявил Радий Хабиров.



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