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В Башкирии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом

В Башкирии за сутки выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве по недопущению распространения инфекции.



Таким образом, в Башкирии уже 22 человека с официальным диагнозом Covid-19.

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«Ситуация на данный момент идет по нарастающей. На сегодня у нас 16+6, 22 человека, которые официально подтверждены. Мы ждем результатов большого количества тестов, которые мы провели. У нас началипоявляться очаги. Прежде всего здесь под ударом находится лечебное учреждение. Круг передачи инфекции быстро ускоряется. Единственное спасение – это самоизоляция», — заявил Радий Хабиров.
Напомним, застрявшая в Таиланде уфимская семья с двумя детьми вернулась в Россию. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии сегодня, 9 апреля.

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Источник: gorobzor.ru
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