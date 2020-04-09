В Мелеузе скончался пациент с положительным тестом на коронавирус

В Мелеузовской больнице от основного заболевания скончался пациент, у которого предварительно выявлен коронавирус. Анализы направлены на подтверждение, и врачи ждут их результатов.







В минздраве Башкирии отметили, что COVID-19 не является причиной смерти пациента. В больнице приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.



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