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В Мелеузе скончался пациент с положительным тестом на коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Мелеузе скончался пациент с положительным тестом на коронавирус

В Мелеузовской больнице от основного заболевания скончался пациент, у которого предварительно выявлен коронавирус. Анализы направлены на подтверждение, и врачи ждут их результатов.



В минздраве Башкирии отметили, что COVID-19 не является причиной смерти пациента. В больнице приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

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По состоянию на 8 апреля в Мелеузе и Мелеузовском районе новых подтвержденных случаев коронавируса не выявлено.

Напомним, в Башкирии за сутки выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве по недопущению распространения инфекции.

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Источник: www.sobkor02.ru
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