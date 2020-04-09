В Мелеузе скончался пациент с положительным тестом на коронавирус
В Мелеузовской больнице от основного заболевания скончался пациент, у которого предварительно выявлен коронавирус. Анализы направлены на подтверждение, и врачи ждут их результатов.
В минздраве Башкирии отметили, что COVID-19 не является причиной смерти пациента. В больнице приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.
Напомним, в Башкирии за сутки выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве по недопущению распространения инфекции.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
www.sobkor02.ru
Загрузка...
Читайте также
Общество
В Башкирии из-за коронавируса ввели комендантский час для граждан старше 65 лет
Здравоохранение
В Башкирии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии от коронавирусной инфекции вылечился третий пациент
Здравоохранение
В Башкирии от коронавируса вылечился второй пациент
Здравоохранение
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Здравоохранение
В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса
Здравоохранение
В Башкирии усилили меры по недопущению распространения коронавируса
Здравоохранение
В Башкирии создали оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавируса