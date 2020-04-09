В уфимском РКБ коронавирус предварительно подтвердился у 50 человек

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Уфы, где с понедельника проводилось масштабное тестирование на коронавирус COVID-19 сотрудников и пациентов, предварительно подтвержден диагноз у 50 человек.







Об этом сообщил глава минздрава Башкирии Максим Забелин. По его словам, пока результаты анализов относятся к «сомнительным», для подтверждения или опровержения они переданы в Центр гигиены и эпидемиологии республики.



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