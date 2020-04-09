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В уфимском РКБ коронавирус предварительно подтвердился у 50 человек

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В уфимском РКБ коронавирус предварительно подтвердился у 50 человек

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Уфы, где с понедельника проводилось масштабное тестирование на коронавирус COVID-19 сотрудников и пациентов, предварительно подтвержден диагноз у 50 человек.



Об этом сообщил глава минздрава Башкирии Максим Забелин. По его словам, пока результаты анализов относятся к «сомнительным», для подтверждения или опровержения они переданы в Центр гигиены и эпидемиологии республики.

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Пациенты РКБ, вернувшиеся по домам, могли стать причиной появления очагов заражения в больницах Октябрьского, Белебея и Мелеуза, отметил министр: в этих городах у пациентов есть клинические проявления COVID-19, они изолированы. В медучреждениях объявлен карантин, проведена дезинфекция, проводится доукомплектование медперсоналом.

Напомним, Хабиров попросил медиков РКБ не рисовать мрачную и необоснованную картину 

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Источник: www.kommersant.ru
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