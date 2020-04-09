В Белебеевском районе главврач больницы рассказал, как и откуда в больницу прибыли больные коронавирусом

Главный врач Белебеевской ЦРБ Рустем Ишмурзин опубликовал сообщение, в котором подробно рассказал, как и откуда в больницу прибыли больные коронавирусом.







По его словам, один из пациентов с 11 по 23 марта находился на стационарном лечении в гематологическом отделении РКБ имени Куватова в Уфе. 30 марта его доставили в терапевтическое отделение Белебеевской центральной больницы с правосторонней пневмонией, и в тот же день взяли анализ на коронавирус.









6 апреля было получен положительный результат анализа на коронавирус, и в тот же день пациента перевели в реанимацию, где он находится и в настоящий момент, отметил Имшмурзин.Главный врач отметил, что сейчас найдены 63 человека, с которыми контактировал больной: 16 сотрудников терапевтического отделения; 16 пациентов, которые находились в контакте с больным, но были выписаны до 6 апреля; 17 пациентов, продолжающих лечение в терапевтическом отделении; 6 сотрудников реанимационного отделения; 4 сотрудника отделения скорой медицинской помощи; 4 члена семьи.

Второй пациент, по информации главного врача, прилетел на самолете из Москвы 26 марта и поступил в инфекционное отделение с ОРЗ. 31 марта у него взяли мазок из носа и ротоглотки на коронавирус, а 7 апреля был получен положительный результат анализа.

«Пациент зарегистрирован в Белебеевском районе. Контактных лиц 31 человек: 11 человек по месту работы и жительства; 20 человек – сотрудников инфекционного отделения. У контактных лиц взяты мазки на коронавирус, установлено медицинское наблюдение на период 14 дней», – сообщил он.





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Сегодня, 9 апреля, на брифинге, посвященном распространению инфекции, министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что сейчас 22 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, выписаны 6, один человек находится на самоизоляции под жестким карантином.