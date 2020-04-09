В Стерлитамаке на карантин закрыли больницу
Стерлитамакскую клиническую больницу № 1, куда из республиканской клинической больницы перевели пациента с коронавирусом, закрыли на двухнедельный карантин.
Об этом сегодня, 9 апреля, сообщила местная жительница в комментариях к публикации в соцсетях главы региона. Женщина пожаловалась, что медперсонал держат в неведении.
— Медперсоналу тесты не делают, ничего не говорят. Дома — семьи, дети, — написала горожанка в комментариях к записи на личной странице Радия Хабирова в соцсети.В приемной КБ № 1 Стерлитамака информацию о поступлении больного с коронавирусом из РКБ подтвердили:
— Больницу закрыли на карантин, что будет дальше — пока не известно, — ответили в приемной медучреждения.Напомним, в Белебеевском районе главврач рассказал, как и откуда в больницу прибыли больные коронавирусом
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Источник:
ufa1.ru
Фото: 2gis.ru
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