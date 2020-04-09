В России инвалидность будет оформляться в онлайн режиме
До 1 октября инвалидность в России будут оформлять в режиме онлайн, а все ранее присвоенные группы инвалидности продлят автоматически. Соответствующее постановление подписал сегодня Михаил Мишустин.
— Я подписал постановление правительства, которое упрощает порядок оформления инвалидности. До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно без личного присутствия человека, — цитирует «Интерфакс» слова премьер-министра.
Сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности, и индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) будут размещаться в Федеральном реестре инвалидов. Назначать и выплачивать пенсии Пенсионный фонд будет на основании сведений реестра без дополнительных заявлений.
По оценкам Минтруда, временный порядок ежемесячно будет охватывать порядка 180 тысяч граждан.
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