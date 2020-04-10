В Уфе приступили к дезинфекции улично-дорожной сети города
В Уфе в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции обрабатывают улично-дорожную сеть города. Мероприятие проводится совместно с Центром дезинфекции Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
В частности, в ночь с 9 на 10 апреля обрабатываются асфальтовые покрытия, пешеходные тротуары и газоны улиц Первомайская, Ульяновых, Интернациональная, Конституции, Кольцевая, Комарова, Тоннельная, проспект Октября, Айская, Воровского, Октябрьской Революции, Новомостовая, Коммунистическая, Сочинская, Менделеева, С. Агиша, Революционная, Аксакова.
Для этого задействованы 4 единиц специализированной техники в сопровождении экипажей ГИБДД. Каждая спецтехника оснащена двумя емкостями по 1 000 литров. Через определенный промежуток их заправляют дезинфицирующими средствами. Всего будет использовано порядка 60 тонн раствора.
Работы выполняются предприятием, имеющим допуск и соответствующую лицензию, на проведение дезинфекции.
Администрация города Уфы просит отнестись с пониманием к данным работам. Во время дезинфекции жильцов первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов просят закрыть окна, во избежание проникновения посторонних запахов.
В случае возникновения вопросов, жителям рекомендуем обратиться в ИДЦ г.Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр Администрации Уфы по номеру: 8-800-250-56-04.