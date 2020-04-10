В Уфе приступили к дезинфекции улично-дорожной сети города

В Уфе в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции обрабатывают улично-дорожную сеть города. Мероприятие проводится совместно с Центром дезинфекции Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.







В частности, в ночь с 9 на 10 апреля обрабатываются асфальтовые покрытия, пешеходные тротуары и газоны улиц Первомайская, Ульяновых, Интернациональная, Конституции, Кольцевая, Комарова, Тоннельная, проспект Октября, Айская, Воровского, Октябрьской Революции, Новомостовая, Коммунистическая, Сочинская, Менделеева, С. Агиша, Революционная, Аксакова.

- Стартовала колонна спецтехники с площадки ДК «Машиностроитель» и далее по маршруту. Машины двигаются со скоростью 5-6 километров в час. Именно при такой скорости мы добьемся равномерного распыления дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях, - прокомментировал директор по науке компании «ГАРД-сервис» Вакиль Шириев.









Всего продезинфицируют порядка 1 677 000 квадратных метров площади. Работы продолжатся до 06:00 ч.Для этого задействованы 4 единиц специализированной техники в сопровождении экипажей ГИБДД. Каждая спецтехника оснащена двумя емкостями по 1 000 литров. Через определенный промежуток их заправляют дезинфицирующими средствами. Всего будет использовано порядка 60 тонн раствора.Работы выполняются предприятием, имеющим допуск и соответствующую лицензию, на проведение дезинфекции.Отметим, что дезинфицирующее средство «Этоксамин» сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города.

Администрация города Уфы просит отнестись с пониманием к данным работам. Во время дезинфекции жильцов первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов просят закрыть окна, во избежание проникновения посторонних запахов.



В случае возникновения вопросов, жителям рекомендуем обратиться в ИДЦ г.Уфы по номеру: 8 (347) 277-09-11 (многоканальный) либо в колл-центр Администрации Уфы по номеру: 8-800-250-56-04.





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Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы