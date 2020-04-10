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В Уфе из-за коронавируса закрыли ряд больниц

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе из-за коронавируса закрыли ряд больниц

В Уфе закрыли сразу несколько лечебных учреждений из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает издание Горобзор. 



По полученным данным, накануне на изоляцию закрыли терапевтическое и хирургическое отделения в больнице скорой помощи №22, информацию подтвердили в региональном Минздраве. Также известно о закрытии  Республиканского онкодиспансера. 

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В обоих случаях причина карантина связана с подозрением на коронавирус у пациентов. Для более точной информации требуются повторные анализы.

Ранее стало известно, что в РКБ имени Куватова в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Минздрав Башкирии подтвердил, что больница временно закрыта на карантин.

Кроме того, больницу №6, которая также известна в Уфе как клиника Башгосмедуниверситета, переориентируют на принятие больных с коронавирусом, проинформировала заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова. 

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Источник: gorobzor.ru
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