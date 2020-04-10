В Уфе из-за коронавируса закрыли ряд больниц

В Уфе закрыли сразу несколько лечебных учреждений из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает издание Горобзор.
По полученным данным, накануне на изоляцию закрыли терапевтическое и хирургическое отделения в больнице скорой помощи №22, информацию подтвердили в региональном Минздраве. Также известно о закрытии Республиканского онкодиспансера.
Кроме того, больницу №6, которая также известна в Уфе как клиника Башгосмедуниверситета, переориентируют на принятие больных с коронавирусом, проинформировала заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram