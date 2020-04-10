В Уфе из-за коронавируса закрыли ряд больниц

В Уфе закрыли сразу несколько лечебных учреждений из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает издание Горобзор.







По полученным данным, накануне на изоляцию закрыли терапевтическое и хирургическое отделения в больнице скорой помощи №22, информацию подтвердили в региональном Минздраве. Также известно о закрытии Республиканского онкодиспансера.



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