В уфимском РКБ у 9 медиков подтвердился диагноз коронавирус
У девяти медиков из РКБ имени Куватова подтвердился коронавирус. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщило правительство Башкирии.
Всего за сутки в республике заболели 18 человек. Для сравнения: до сегодняшнего дня в регионе насчитывалось только 22 заболевших. Шесть человек смогли излечиться от вируса.
— Заболевшие — жители Уфы, Дюртюлей, Кумертау, Белебея, Белорецка, Бирска, Сибая, Октябрьского, а также Альшеевского, Иглинского, Кармаскалинского, Зианчуринского районов и медицинские работники РКБ, — отметили в ведомстве.
Напомним, замминистр здравохранения РБ Ирина Кононова рассказала, что больницу №6, являющейся клиникой при БГМУ, на следующей неделе переквалифицируют.
Источник:
ufa1.ru
Загрузка...
Читайте также
Здравоохранение
Число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 40 человек
Здравоохранение
В Уфе клинику при БГМУ перепрофилируют в госпиталь для больных коронавирусом
Здравоохранение
В уфимском РКБ коронавирус предварительно подтвердился у 50 человек
Здравоохранение
В уфимском РКБ скончалась пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Здравоохранение
Уроженка Дюртюлей заразившаяся коронавирусом рассказала о своем состоянии
Здравоохранение
Коронавирус подступает к Башкирии: в соседнем регионе подтвердили 2 случая заболевания
Здравоохранение
Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 15 человек