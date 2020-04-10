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В уфимском РКБ у 9 медиков подтвердился диагноз коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В уфимском РКБ у 9 медиков подтвердился диагноз коронавирус

У девяти медиков из РКБ имени Куватова подтвердился коронавирус. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщило правительство Башкирии.



Всего за сутки в республике заболели 18 человек. Для сравнения: до сегодняшнего дня в регионе насчитывалось только 22 заболевших. Шесть человек смогли излечиться от вируса.

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— Заболевшие — жители Уфы, Дюртюлей, Кумертау, Белебея, Белорецка, Бирска, Сибая, Октябрьского, а также Альшеевского, Иглинского, Кармаскалинского, Зианчуринского районов и медицинские работники РКБ, — отметили в ведомстве.

Напомним, замминистр здравохранения РБ Ирина Кононова рассказала, что больницу №6, являющейся клиникой при БГМУ, на следующей неделе переквалифицируют.



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Источник: ufa1.ru
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