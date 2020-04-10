В уфимском РКБ по предварительным данным 170 зараженных коронавирусом
Во время брифинга, посвященного коронавиурсу, министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в РКБ имени Куватова выявлены 170 случаев заражения инфекцией.
Известно, что тесты 170 человек отправят на повторную проверку в Роспотребнадзор для получения объективной оценки.
Напомним, у девяти медиков из РКБ имени Куватова подтвердился коронавирус. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщило правительство Башкирии.
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Источник:
gorobzor.ru
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