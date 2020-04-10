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В уфимском РКБ по предварительным данным 170 зараженных коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В уфимском РКБ по предварительным данным 170 зараженных коронавирусом

Во время брифинга, посвященного коронавиурсу, министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в РКБ имени Куватова выявлены 170 случаев заражения инфекцией.

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Инфицированными оказались врачи и пациенты. Отмечается, что это предварительные результаты. Они будут подтвержденными только после троекратной проверки.

Известно, что тесты 170 человек отправят на повторную проверку в Роспотребнадзор для получения объективной оценки. 

Напомним, у девяти медиков из РКБ имени Куватова подтвердился коронавирус. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщило правительство Башкирии.

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Источник: gorobzor.ru
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