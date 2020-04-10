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Главврач РКБ рассказала, когда в Башкирии мог появиться первый случай заражения

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Главврач РКБ рассказала, когда в Башкирии мог появиться первый случай заражения

Главный врач РКБ имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова в прямом эфире «Эхо Москвы в Уфе» рассказала о возможном «нулевом» пациенте с коронавирусом. По предварительным данным, первый случай заражения мог появиться в начале февраля – в конце января.



«По статистике болезни, связанные с органами дыхания, в нашей республике входят в пятерку основных заболеваний. РКБ является местом, куда стекается все основные и неясные случаи заболевания со всей республики и соседних регионов. <…> Говорить, кто стал источником заболевания – будет проводиться эпидемиологическое расследование. На сегодняшний день мы начали раскручивать контакты, эпидемиологическую картину и получается, что корни уходят на начало февраля, может даже на январь», — рассказала она.

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Эпидемиологическое расследование очага коронавируса в РКБ имени Куватова в Уфе будет рассматривать всех выписанных пациентов, начиная с февраля. Об этом сообщила замминистра здрвоохранения Ирина Кононова. Предварительно, это больше 20 тысяч человек без посещения, а пять тысяч пациентов с посетителями.
«Расследования проводятся. Выгружаются списки с первого февраля, которые были выписаны из РКБ Куватова. У нас получилось на 20 марта 20,5 тысяч случаев без посещения, а людей 5 039, мы их отматываем с конца февраля  и проводим проверку», — заявила Ирина Кононова.


На сегодняшний день, по данным минздрава региона, в РКБ имени Куватова проведено 1168 тестов на коронавирус, из них 998 анализов показали отрицательный результат.  Ранее стало известно, что 170 тестов дали предварительные положительные результаты, их направили на повторную проверку в Роспотребнадзор.


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Источник: gorobzor.ru
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