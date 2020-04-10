В уфимской РКБ пневмония у сотрудников и пациентов наблюдалась еще в марте

Сегодня, 10 апреля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный врач РКБ Эльза Сыртланова и замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщили, что сотрудники и пациенты больницы начали болеть пневмонией еще в середине марта.







— Мне обидно, мне стыдно за нашу больницу, — отметила заведующая ревматологическим отделением РКБ, врач с 40-летним стажем Римма Камалова.

— Распространение инфекции началось не в РКБ, а в Китае. Когда началось большое количество пневмоний, мы сделали этот анализ. Он пришел через неделю. Сотрудники ходили, смотрели эту пациентку. В том числе и я была у нее во время обхода. Потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Когда разрешим эту ситуацию, — сообщила Сыртланова.



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Фото: utv.ru

Она и сотни ее коллег оказалась в условиях карантина после того, как был поставлен посмертный диагноз «коронавирус» 80-летней умершей в стационаре женщине.Главный врач учреждения Эльза Сыртланова ответила на бездействие и обвинения в том, что долгое время руководство не обращало внимания на вспышку инфекции.Замминистра Ирина Кононова сообщила, что медперсонал уйдет из карантинного учреждения в последнюю очередь. Чиновник сообщила, что медики РКБ «уйдут с корабля в последнюю очередь». Сейчас в больнице находятся 26 человек с подтвержденным коронавирусом, еще у 170 анализ дал предварительно положительный результат.