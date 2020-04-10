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"Мы били во все колокола": медики уфимской РКБ неоднократно сообщали администрации о развитии пневмонии в больнице

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
"Мы били во все колокола": медики уфимской РКБ неоднократно сообщали администрации о развитии пневмонии в больнице

Медики РКБ сообщали руководству о том, что с конца февраля — начала марта в больнице зафиксированы вспышки пневмонии в нескольких отделениях. Но администрация медучреждения не обращала на это внимания.



Об этом сегодня, 10 апреля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила заведующая ревматологическим отделением РКБ, врач с 40-летним стажем Римма Камалова. По мнению медика, за все время работы с таким проявлением заболевания она сталкивается впервые.

В уфимской РКБ пневмония у сотрудников и пациентов наблюдалась еще в марте

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— Мы били во все колокола. На каждой оперативке утром вставали все заведующие — реабилитацией, где заболели пневмонией 15 сотрудников, гематологического отделения — там масса пневмоний была, я уж не говорю про пульмонологическое отделение. Тем не менее у нас продолжалась и госпитализация, и консультации. Обзванивали пациентов, которые должны были приехать, чтобы они приезжали, несмотря на то, что была такая ситуация. Но карантинные меры не ввели, если бы карантин был объявлен три недели назад, то такого не было бы. У нас получилась наша российская Ухань, — говорит Камалова.
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Источник: ufa1.ru
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