Минздрав Башкирии: по последним прогнозам, у нас будет около 15–20 тысяч заболевших COVID-19

Математическая модель распространения нового коронавируса COVID-19 в Башкирии предполагает 100 тыс. инфицированных и 15-20 тыс. заболевших, сообщила сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова.







Она не стала отвечать на вопрос об ожидаемой статистики смертности, уточнив, что привела лишь один из вариантов расчетов распространения инфекции. Замминистра предположила, что пик инфицирования республика проходит уже сейчас. Ранее в правительстве озвучивали прогноз о том, что пик может быть пройдет в мае-июне.



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По состоянию на сегодняшний день в Башкирии установлено 40 инфицированных новым коронавирусом. Из них семь человек выздоровели. Более 170 человек, у которых первое тестирование показало положительный результат, ожидают подтверждения диагноза. Всего с начала марта проведено 15,1 тыс. тестирований. Два пациента с новым коронавирусом скончались, но в статистику смертности они не вошли: официальной причиной их смерти признаны последствия основных заболеваний.