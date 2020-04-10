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Полный список городов и районов Башкирии, где обнаружен коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Полный список городов и районов Башкирии, где обнаружен коронавирус

За последние сутки в Башкирии значительно выросло количество подтвержденных случаев коронавируса. На данный момент это 40 человек. Редакция bash.news опубликовала список городов и райцентров Башкирии, где были обнаружены люди с коронавирусом, либо с подозрением на него. 



Уже утром 10 апреля стало понятно: количество больных заметно выросло. Еще вчера их было 22 человека, а сегодня - 40. При этом, по словам главы Минздрава Башкирии Максима Забелина, под особым подозрением сейчас 170 врачей и пациентов РКБ им. Куватова. Все они ждут финальные анализы. 

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Ситуация в мире тем временем оставляет желать лучшего. Если в России только чуть более 10 тысяч подтвержденных случаев, то в США эта цифра стремительно подкатывается к полумиллиону. На втором месте в рейтинге Испания - 148 тысяч человек, а на третьем - Италия - почти 140 тысяч. Мы допускаем, что на данную секунду показатели выросли.

Список городов Башкирии с подтвержденным коронавирусом
В данном случае все пациенты получают своевременное лечение. Они изолированы от цивилизации, врачи следят за их состоянием в режиме 24/7. 
  • Республиканская клиническая инфекционная больница – 16 человек (состояние средней тяжести);
  • ГКБ Демского района – 3 человека (тяжелое состояние);
  • ЦГБ г. Кумертау – 1 человек (состояние средней тяжести);
  • ЦГБ г. Сибай – 1 человек (состояние средней тяжести);
  • Исянгуловская ЦРБ – 1 человек (состояние средней тяжести;
  • Белебеевская ЦРБ – 1 человек (состояние средней тяжести);
  • ГБ г. Октябрьский – 1 человек (состояние средней тяжести);
  • Бирская ЦРБ – 2 человека (состояние средней тяжести).
Еще 7 человек выписались домой, они чувствуют себя хорошо. У 2 человек коронавирус был обнаружен посмертно. На амбулаторном лечении находятся 5 человек: их самочувствие хорошее, но анализы подтвердили коронавирусную инфекцию. 

Список городов Башкирии, где есть подозрение на коронавирус 
Отметим: панику разводить не нужно. Подозрение ставится после первого положительного анализа, но такие исследования проводятся трижды. Если все три анализа положительные - диагноз подтвержден. 


В общей сложности в больницах республики находится 209 человек, среди которых 12 человек - несовершеннолетние.

  • Республиканская клиническая инфекционная больница – 105 человек;
  • ГКБ Демского района (Уфа) – 55 человек;
  • РКБ им Куватова (Уфа) – 2 человека;
  • БСМП (Уфа) – 1 человек;
  • Белорецкая больница – 5 человек;
  • ГБ № 1 г. Октябрьский – 5 человек;
  • РКИБ г. Стерлитамак – 24 человека;
  • ЦГБ г. Нефтекамск – 1 человек;
  • Исянгуловская ЦРБ – 1 человек;
  • Благовещенская ЦРБ – 1 человек;
  • ЦГБ г. Сибай – 1 человек;
  • Белебеевская ЦРБ – 2 человека;
  • Бирская ЦРБ – 4 человека;
  • Баймакская ЦРБ – 1 человек;
  • Дюртюлинская ЦРБ – 1 человек.
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Источник: bash.news
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