Полный список городов и районов Башкирии, где обнаружен коронавирус

За последние сутки в Башкирии значительно выросло количество подтвержденных случаев коронавируса. На данный момент это 40 человек. Редакция bash.news опубликовала список городов и райцентров Башкирии, где были обнаружены люди с коронавирусом, либо с подозрением на него.
Уже утром 10 апреля стало понятно: количество больных заметно выросло. Еще вчера их было 22 человека, а сегодня - 40. При этом, по словам главы Минздрава Башкирии Максима Забелина, под особым подозрением сейчас 170 врачей и пациентов РКБ им. Куватова. Все они ждут финальные анализы.
Ситуация в мире тем временем оставляет желать лучшего. Если в России только чуть более 10 тысяч подтвержденных случаев, то в США эта цифра стремительно подкатывается к полумиллиону. На втором месте в рейтинге Испания - 148 тысяч человек, а на третьем - Италия - почти 140 тысяч. Мы допускаем, что на данную секунду показатели выросли.
Список городов Башкирии с подтвержденным коронавирусом В данном случае все пациенты получают своевременное лечение. Они изолированы от цивилизации, врачи следят за их состоянием в режиме 24/7.
Республиканская клиническая инфекционная больница – 16 человек (состояние средней тяжести);
ГКБ Демского района – 3 человека (тяжелое состояние);
ЦГБ г. Кумертау – 1 человек (состояние средней тяжести);
ЦГБ г. Сибай – 1 человек (состояние средней тяжести);
Исянгуловская ЦРБ – 1 человек (состояние средней тяжести;
Белебеевская ЦРБ – 1 человек (состояние средней тяжести);
ГБ г. Октябрьский – 1 человек (состояние средней тяжести);
Бирская ЦРБ – 2 человека (состояние средней тяжести).
Еще 7 человек выписались домой, они чувствуют себя хорошо. У 2 человек коронавирус был обнаружен посмертно. На амбулаторном лечении находятся 5 человек: их самочувствие хорошее, но анализы подтвердили коронавирусную инфекцию.
Список городов Башкирии, где есть подозрение на коронавирус Отметим: панику разводить не нужно. Подозрение ставится после первого положительного анализа, но такие исследования проводятся трижды. Если все три анализа положительные - диагноз подтвержден.
В общей сложности в больницах республики находится 209 человек, среди которых 12 человек - несовершеннолетние.