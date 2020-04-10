Полный список городов и районов Башкирии, где обнаружен коронавирус

За последние сутки в Башкирии значительно выросло количество подтвержденных случаев коронавируса. На данный момент это 40 человек. Редакция bash.news опубликовала список городов и райцентров Башкирии, где были обнаружены люди с коронавирусом, либо с подозрением на него.







Уже утром 10 апреля стало понятно: количество больных заметно выросло. Еще вчера их было 22 человека, а сегодня - 40. При этом, по словам главы Минздрава Башкирии Максима Забелина, под особым подозрением сейчас 170 врачей и пациентов РКБ им. Куватова. Все они ждут финальные анализы.

Республиканская клиническая инфекционная больница – 16 человек (состояние средней тяжести);

ГКБ Демского района – 3 человека (тяжелое состояние);

ЦГБ г. Кумертау – 1 человек (состояние средней тяжести);

ЦГБ г. Сибай – 1 человек (состояние средней тяжести);

Исянгуловская ЦРБ – 1 человек (состояние средней тяжести;

Белебеевская ЦРБ – 1 человек (состояние средней тяжести);

ГБ г. Октябрьский – 1 человек (состояние средней тяжести);

Бирская ЦРБ – 2 человека (состояние средней тяжести).









Ситуация в мире тем временем оставляет желать лучшего. Если в России только чуть более 10 тысяч подтвержденных случаев, то в США эта цифра стремительно подкатывается к полумиллиону. На втором месте в рейтинге Испания - 148 тысяч человек, а на третьем - Италия - почти 140 тысяч. Мы допускаем, что на данную секунду показатели выросли.В данном случае все пациенты получают своевременное лечение. Они изолированы от цивилизации, врачи следят за их состоянием в режиме 24/7.Еще 7 человек выписались домой, они чувствуют себя хорошо. У 2 человек коронавирус был обнаружен посмертно. На амбулаторном лечении находятся 5 человек: их самочувствие хорошее, но анализы подтвердили коронавирусную инфекцию.Отметим: панику разводить не нужно. Подозрение ставится после первого положительного анализа, но такие исследования проводятся трижды. Если все три анализа положительные - диагноз подтвержден.

В общей сложности в больницах республики находится 209 человек, среди которых 12 человек - несовершеннолетние.

Республиканская клиническая инфекционная больница – 105 человек;

ГКБ Демского района (Уфа) – 55 человек;

РКБ им Куватова (Уфа) – 2 человека;

БСМП (Уфа) – 1 человек;

Белорецкая больница – 5 человек;

ГБ № 1 г. Октябрьский – 5 человек;

РКИБ г. Стерлитамак – 24 человека;

ЦГБ г. Нефтекамск – 1 человек;

Исянгуловская ЦРБ – 1 человек;

Благовещенская ЦРБ – 1 человек;

ЦГБ г. Сибай – 1 человек;

Белебеевская ЦРБ – 2 человека;

Бирская ЦРБ – 4 человека;

Баймакская ЦРБ – 1 человек;

Дюртюлинская ЦРБ – 1 человек.

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