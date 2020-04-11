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Врач уфимской РКБ рассказала федеральному каналу о количестве зараженных коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Врач уфимской РКБ рассказала федеральному каналу о количестве зараженных коронавирусом

Заведующая отделением ревматологии Республиканской клинической больницы Римма Камалова заявила о том, что огромное количество пациентов и сотрудников медучреждения заразились коронавирусной инфекцией.



Об этом она рассказала в студии «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Я не могу дать в целом такой информации по больнице, я могу только сказать, что это число огромное. У нас огромное число заболевших сотрудников и пациентов. Я могу достоверно дать только по своему структурному подразделению. Из 41 пациента, который находится у нас в данный момент в отделении, 23 инфицированных, у 13 – подтверждена пневмония на КТ. И каждые полчаса у пациентов появляется температура», – рассказала врач.
Также Камалова отметила, что очень много сотрудников больницы заболело. Им оказывают медицинскую помощь.
«Вспышка произошла каким образом: где-то, наверное, в середине марта у нас значительно увеличилось количество пациентов, у которых была высокая температура. Но диагноз было сложно поставить, потому что в течение данной ситуации при объективном обследовании не прослушивается никаких патологических изменений, и на рентгене зачастую бывает, что нет изменений. А на компьютерной томографии уже идет большое поражение легких», – объяснила Римма Камалова.
Врач заявила, что они в течение долгого времени сообщали руководству, что в больнице растет число больных, предположительно зараженных коронавирусом, однако взять анализ у пациентов сотрудники больницы не могли.
«Мы выходили на нашу администрацию, мы говорили на каждой оперативке, что у нас очень много температурящих больных. Потом начали болеть сотрудники. Но этот диагноз не ставили, потому что по действующим инструкциям брать на коронавирусную инфекцию мазки можно только в том случае, если положительный эпиданамнез. Это такой чек-лист, где собирается: выезжал ли человек за границу, был ли он в таких странах, контактировал ли. Наши пациенты в основном все районные – у них нет такого анамнеза, им мазок не брали. Подтвердить, что именно эта инфекция, мы не могли», – заключила медицинский работник.


Ранее стало известно, что в РКБ имени Куватова в Уфе подозревают вспышку коронавируса. Минздрав Башкирии подтвердил, что больница временно закрыта на карантин. Диагноз «внебольничная пневмония» установлен у пяти сотрудников РКБ и двух пациентов, они направлены на дообследование, находятся в удовлетворительном состоянии. Позже главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова прокомментировала ситуацию вокруг больницы. Также главный врач опровергла информацию о том, что сотрудники больницы сбегали через окно. Позже Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» выступил с официальным требованием привести в порядок ситуацию в Республиканской клинической больнице.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео
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