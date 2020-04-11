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В больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин

В больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин. Об этом на ежедневном брифинге по коронавирусу сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.



«Сегодня у нас в Мелеузе был снят карантин. Все мероприятия, которые были предписаны главным санитарным врачом, отработаны. Результаты получены отрицательные, продолжена работа стационара в штатном режиме», – заявил Забелин.

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Ранее стало известно, что в городской больнице Мелеуза пришел предварительно положительный результат у одного из  умерших пациентов. Министр здравоохранения Максим Забелин также прокомментировал смерть мужчины. Позже были раскрыты подробности гибели мужчины.
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Источник: gorobzor.ru
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