В больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин. Об этом на ежедневном брифинге по коронавирусу сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.







«Сегодня у нас в Мелеузе был снят карантин. Все мероприятия, которые были предписаны главным санитарным врачом, отработаны. Результаты получены отрицательные, продолжена работа стационара в штатном режиме», – заявил Забелин.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ранее стало известно, что в городской больнице Мелеуза пришел предварительно положительный результат у одного из умерших пациентов. Министр здравоохранения Максим Забелин также прокомментировал смерть мужчины. Позже были раскрыты подробности гибели мужчины.