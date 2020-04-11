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В Нефтекамске на карантин по коронавирусу закрыли психоневрологический интернат

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Нефтекамске на карантин по коронавирусу закрыли психоневрологический интернат

Нефтекамский психоневрологический интернат закрыт на карантин из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции. Об этом на ежедневном брифинге заявил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.



«Сегодня там выявлено 12 пациентов с ОРВИ, — пояснил министр. – С учетом того, что это замкнутое учреждение, а у постояльцев есть сопутствующие заболевания, начаты мероприятия карантина».

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По словам Максим Забелина, у всех пациентов и сотрудников будут взяты анализы на все возбудители ОРВИ, гриппа и коронавируса. По предварительным данным, у одного больного есть сомнительный результат на COVID-19.

Напомним, в больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин. Об этом на ежедневном брифинге по коронавирусу сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
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Источник: www.bashinform.ru
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