В Минздраве Башкирии сообщили о возможности платной сдачи анализов на коронавирус

Сегодня, 11 апреля, на брифинге в минздраве РБ, сообщили, что в Уфе заработала частная лаборатория, в которой можно сдать анализы на коронавирусную инфекцию.







На брифинге прозвучало и название организации. проводящей такой анализ на платной основе, - это "МедиаЛаб".

- В этой организации смогли обеспечить условия для обслуживания клиентов с соблюдением всех требований безопасности в условиях угроза заражения коронавирусной инфекцией, - пояснила главврач Центра эпидемиологии и гигиены РБ Анна Казак.

Напомним, в Башкирии

за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

. Об этом сообщил оперштаб России по борьбе с COVID-19. Таким образом в регионе на сегодняшний день 65 случаев заболевания, выздоровели семь человек.

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Комментировать вопрос о цене за проведение таких анализов участники брифинга не стали.По их словам, уточнить точный список частных медицинских компаний, которые получили разрешение проводить анализы на коронавирусную инфекцию, можно на сайте федерального управления Роспотребнадзора.