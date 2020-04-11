В РКБ Уфы назначили заместителя с опытом работы в медицине катастроф

В Республиканскую клиническую больницу имени Куватова (РКБ) Уфы назначен новый заместитель.







Больница, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, с 6 апреля находится на карантине: не имеют право выйти за пределы корпусов более тысячи врачей и пациентов. Глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил на брифинге, что должность заместителя главврача РКБ занял бывший главврач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов — «опытный специалист с опытом работы в горячих точках, в области медицины катастроф».

«Его опыт необходим для принятия грамотных решений»,— отметил господин Забелин.



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