В Минздраве Башкирии опровергли слухи об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой

На ежедневном брифинге Минздрава Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин опроверг слухи об увольнении главного врача РКБ им. Куватова.







По словам министра, Эльза Сыртланова продолжает работу на своей должности. Однако некоторые изменения в больнице все же произошли.

Евгений Владимирович – опытный специалист. Он имеет опыт работы в горячих точках, в области военной медицины. Поэтому его опыт, действительно, там сейчас необходим для принятия правильных организационных мероприятий и отладки всех медицинских процессов.



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