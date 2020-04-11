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В Минздраве Башкирии опровергли слухи об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Минздраве Башкирии опровергли слухи об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой

На ежедневном брифинге Минздрава Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин опроверг слухи об увольнении главного врача РКБ им. Куватова.



По словам министра, Эльза Сыртланова продолжает работу на своей должности. Однако некоторые изменения в больнице все же произошли.

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Как сказал Максим Забелин, решение о переходе того или иного врача в учреждения было обговорено заранее и планировалось в ходе командно-штабных учениях. Так, для организационно-методической работы на время карантина было принято решение о переводе в качестве заместителя главврача Евгения Кустова. Он является главным врачом Белорецкой центральной региональной больницы.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин:
Евгений Владимирович – опытный специалист. Он имеет опыт работы в горячих точках, в области военной медицины. Поэтому его опыт, действительно, там сейчас необходим для принятия правильных организационных мероприятий и отладки всех медицинских процессов.
Слух об увольнении Эльзы Сыртлановой распространился 11 апреля среди некоторых республиканских СМИ. А именно, речь шла о том, что главврач якобы написала заявление об уходе. Напомним также, что РКБ им. Куватова была закрыта на карантин 6 апреля.

Напомним, сегодня, 11 апреля, в региональном минздраве подтвердили первый случай смерти пациента, вызванный именно коронавирусом. Речь идет о пожилом мужчине, который скончался еще в минувший четверг, 9 апреля, в Мелеузовской центральной районной больнице.
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Источник: bash.news
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