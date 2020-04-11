В Минздраве Башкирии опровергли слухи об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой

Как сказал Максим Забелин, решение о переходе того или иного врача в учреждения было обговорено заранее и планировалось в ходе командно-штабных учениях. Так, для организационно-методической работы на время карантина было принято решение о переводе в качестве заместителя главврача Евгения Кустова. Он является главным врачом Белорецкой центральной региональной больницы.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин:
Евгений Владимирович – опытный специалист. Он имеет опыт работы в горячих точках, в области военной медицины. Поэтому его опыт, действительно, там сейчас необходим для принятия правильных организационных мероприятий и отладки всех медицинских процессов.
Слух об увольнении Эльзы Сыртлановой распространился 11 апреля среди некоторых республиканских СМИ. А именно, речь шла о том, что главврач якобы написала заявление об уходе. Напомним также, что РКБ им. Куватова была закрыта на карантин 6 апреля.
Напомним, сегодня, 11 апреля, в региональном минздраве подтвердили первый случай смерти пациента, вызванный именно коронавирусом. Речь идет о пожилом мужчине, который скончался еще в минувший четверг, 9 апреля, в Мелеузовской центральной районной больнице. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram