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У врача РКБ Риммы Камаловой выявили пневмонию

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
У врача РКБ Риммы Камаловой выявили пневмонию

У врача РКБ с 40-летним стажем, заведующей ревматологическим отделением Риммы Камаловой выявили пневмонию. Это показало исследование компьютерной томографии.



Она первая рассказала журналистам о том, что вспышка инфекции в больнице была еще в марте, но администрация закрывала на это глаза. Об этом  сообщил сын врача, юрист Тимур Уразметов. Теперь он боится, что мать не доживет до понедельника.

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— У меня глаза на мокром месте. Мне почти 40 лет. Я не плакал уже очень давно, но сейчас не сдержался, — отметил Тимур.
Напомним, сама Римма Камалова неоднократно заявляла, что большая часть персонала в ее отделении уже болеет коронавирусом. Также накануне, 10 апреля, медик сообщила, что есть стыдно за больницу и руководство. Об этом она рассказала в студии «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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Источник: ufa1.ru
Фото: Тимур Уразметов
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