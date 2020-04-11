У врача РКБ Риммы Камаловой выявили пневмонию

У врача РКБ с 40-летним стажем, заведующей ревматологическим отделением Риммы Камаловой выявили пневмонию. Это показало исследование компьютерной томографии.







Она первая рассказала журналистам о том, что вспышка инфекции в больнице была еще в марте, но администрация закрывала на это глаза. Об этом сообщил сын врача, юрист Тимур Уразметов. Теперь он боится, что мать не доживет до понедельника.

— У меня глаза на мокром месте. Мне почти 40 лет. Я не плакал уже очень давно, но сейчас не сдержался, — отметил Тимур.



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Фото: Тимур Уразметов